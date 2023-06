Milano, 27 giu. (LaPresse) – Il top manager della società energetica italiana ISS International, Giovanni Di Massa, era in possesso di droga quando è stato arrestato nel centro di Mosca. In particolare l’uomo aveva con sé un sacchetto di mefedrone. Lo riferisce la Tass, che cita fonti della polizia. “Le forze dell’ordine hanno fermato un taxi su cui viaggiava Giovanni Di Massa per un controllo”, ha raccontato la fonte, “durante l’ispezione è stato trovato addosso a Di Massa un rotolo di droga”. Secondo la fonte, il manager “era visibilmente nervoso” e gli esperti hanno poi dimostrato che la sostanza in suo possesso era “più di 1gm di mefedrone”. Sulla vicenda è stato aperta un procedimento penale ai sensi dell’articolo 228 del codice penale russo che prevede la reclusione fino a 3 anni.

