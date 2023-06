Milano, 27 giu. (LaPresse) – “Quando si sono verificati gli eventi in Russia, ho dato tutti gli ordini per portare l’esercito in piena prontezza di combattimento”. Lo ha detto il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa bielorussa Belta. Lukashenko ha aggiunto che nessuno si è opposto: “Nessuna famiglia, nessuna moglie, nessun figlio, nessun parente, nessuno”. “Tutte le Forze Armate, compresa la polizia, le forze speciali, sono state messe in piena prontezza di combattimento”, ha detto Lukashenko.

