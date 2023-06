Milano, 27 giu. (LaPresse) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha confermato che il capo della milizia Wagner Yevgeny Prigozhin si trova in Bielorussia. “Sì, infatti, oggi è in Bielorussia”, ha detto Lukashenko, “come ho promesso, se vuole rimanere con noi per un po’ di tempo lo aiuteremo”. Lo riporta Ria Novosti. I media ucraini avevano dato notizia dell’arrivo del jet privato di Prigozhin all’aeroporto militare di Machulishchi, vicino a Minsk. Il Cremlino non aveva però confermato. Il portavoce Dmitry Peskov aveva detto ai giornalisti: “Non ho tali dati e non posso dirvi nulla”.

