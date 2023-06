Mosca (Russia), 27 giu. (LaPresse/AP) – Il Servizio di sicurezza federale della Russia, Fsb, ha annunciato di avere chiuso l’indagine in sede penale a carico di Yevgeny Prigozhin per la ribellione armata del gruppo Wagner da lui guidata. Le persone coinvolte nell’ammutinamento “hanno cessato le attivit√† dirette a commettere il reato”, ha sottolineato l’Fsb, spiegando che con questa e altre “circostanze rilevanti” l’agenzia ha chiuso il caso oggi, in linea con le promesse fatte dal Cremlino nel fine settimana di non perseguire Prigozhin e i suoi combattenti dopo che aveva fermato la rivolta.

