Roma, 27 giu. (LaPresse) – “Seguirei l’ordine degli argomenti dibattuti in Consiglio dei ministri, quindi ricostruzione, alluvione e commissariamento: habemus papam”. Così il vicepremier Matteo Salvini aprendo la conferenza stampa dopo il Cdm in cui si è arrivato il via libera alla nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario alla ricostruzione dopo l’alluvione che ha colpito Emilia Romagna, Marche e Toscana.

