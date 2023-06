Roma, 27 giu. (LaPresse) – “Non ho molto da aggiungere sulla nomina non ancora formalizzata per il commissario alla ricostruzione in Emilia Romagna, Marche e Toscana. Il presidente del Consiglio ha comunicato il nominato del noto generale Figliuolo per le competenze gestionali che ha acquisito in un momento particolarmente drammatico nella vita della nostra nazione. Si tratta di un militare, un alto ufficiale, che si avvarrà di tutto il personale che riterrà necessario. Sono previste 60 unità nella struttura a supporto e per formalizzare la nomina del commissario ci sarà un provvedimento del Capo dello Stato su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, dopo l’approvazione da parte del governo”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata