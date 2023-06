Roma, 27 giu. (LaPresse) – “Naturalmente i presidenti di Regione” Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Francesco Acquaroli (Marche) e Eugenio Giani (Toscana), “saranno i subcommissari che lavoreranno per apportare tutta la competenza di conoscenze che ognuno può disporre e mettere a disposizione”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha scelto come commissario alla ricostruzione il generale Francesco Paolo Figliuolo.

