Milano, 27 giu. (LaPresse) – “Siamo pronti a lavorare insieme al nuovo Commissario: sto già rientrando dalla missione istituzionale a New York e gli chiederò di vederci nelle prossime ore insieme a sindaci e presidenti di Provincia e, immediatamente dopo, con le rappresentanze economiche e sociali del nostro territorio”. Lo scrive su Facebook il presidente dell’Emilia Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini, commentando la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione per i territori colpiti dall’alluvione.

