Milano, 27 giu. (LaPresse) – “Avevamo proposto una collaborazione istituzionale che valorizzasse i territori e il rapporto diretto con cittadini e imprese, come avvenuto con la ricostruzione post sisma dell’Emilia nel 2012. E lo avevamo fatto insieme ai sindaci, alle associazioni economiche e alle organizzazioni sindacali, con una voce sola. Prendiamo atto che il Governo, dopo due lunghi mesi di gestazione, ha scelto invece un modello centralistico”. Lo scrive su Facebook il presidente dell’Emilia Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini, commentando la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione per i territori colpiti dall’alluvione. “Una scelta – afferma Bonaccini – che reputiamo sbagliata ma che, ad ogni buon conto, vede la nomina di una persona con cui abbiamo collaborato bene durante la pandemia, quella del generale Francesco Figliuolo”.

