Milano, 27 giu. (LaPresse) – “Resta da capire con quali strumenti e quali risorse potrà agire da domattina il nuovo Commissario, perché è chiaro che non c’è un minuto da perdere per recuperare il tempo trascorso. Al di là di ogni questione, l’obiettivo su cui collaborare e concentrare ogni sforzo è uno solo: indennizzare subito, al 100%, famiglie e imprese alluvionate, rimettere in sicurezza il territorio riparando argini e strade, far ripartire la Romagna”. Così su Facebook il presidente dell’Emilia Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini, in un post in cui commenta la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione per i territori colpiti dall’alluvione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata