Milano, 27 giu. (LaPresse) – “Abbiamo per la prima volta dato all’Italia un modello unico per la ricostruzione sui territori colpiti da terremoto, alluvione, frane eventi vulcanici ed eruttivi”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci durante la conferenza stampa post Cdm. “Nel passato si è proceduto con un provvedimento per ogni calamità, in mancanza di un quadro giuridico organico, con norme frammentarie e stratificate nel tempio e differenziato sui territori”. Ad ogni modo “con il modello unico per ogni tipo di calamità sarà il commissario straordinario ad adottare i provvedimenti peculiari”.

