Roma, 27 giu. (LaPresse) – “Sono contentissima, davvero. Non riesco a crederci”. Così Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella, a LaPresse nell’apprendere la notizia del via libera all’unanimità da parte della commissione Affari costituzionali del Senato al ddl che istituisce la commissione d’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Il ddl ora va in Aula. “Evidentemente l’appello fatto oggi dai legali ai politici di farsi forza e coraggio, di andare avanti e non fermarsi, ha fatto breccia nelle loro coscienze. Sono veramente contenta”, prosegue Gregori.

