Roma, 27 giu. (LaPresse) – “Siamo molto contenti per quanto accaduto oggi in Senato. La ricerca della verità e della giustizia appartiene a tutti gli uomini di buona volontà e oggi il Senato ha dato prova di volere chiarezza e trasparenza sulla vicenda di Emanuela. Adesso che si vada subito in aula”. Così a LaPresse l’avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgrò dopo il via libera da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato al disegno di legge che istituisce la commissione d’inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

