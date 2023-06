Milano, 27 giu. (LaPresse) – “Attualmente la politica monetaria ha un solo obiettivo: riportare tempestivamente l’inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%. E noi ci impegniamo a raggiungere questo obiettivo, costi quel che costi”. Così la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nel suo discorso alla conferenza annuale della Bce in corso a Sintra, in Portogallo, parlando della politica monetaria messa in atto dall’istituto e confermando il target dell’inflazione al 2%.

