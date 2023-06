Milano, 27 giu. (LaPresse) – “Non abbiamo ancora visto il pieno impatto dei rialzi cumulativi dei tassi decisi dallo scorso luglio, che ammontano a 400 punti base. Ma il nostro lavoro non è finito. A meno di un cambiamento sostanziale delle prospettive, continueremo ad aumentare i tassi a luglio”. Così la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nel suo discorso alla conferenza annuale della Bce in corso a Sintra, in Portogallo.

