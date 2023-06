Roma, 27 giu. (LaPresse) – “L’inflazione grava più sulle famiglie che hanno una minore capacità di spesa. Come ripetono spesso gli economisti: è la tassa più odiosa, colpisce i bisognosi più dei ricchi, riduce il valore dei risparmi e pesa particolarmente sui lavoratori a reddito fisso”. A dirlo è il presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli, presentando la relazione annuale sull’attività dell’Autorità per il 2022. Per le famiglie più povere infatti “l’inflazione effettiva arriva a essere quasi il doppio di quella delle famiglie più ricche” e l’inflazione che viene dai costi energetici “pesa anche sul mondo delle imprese”, continua Rustichelli.

