Bruxelles, 26 giu. (LaPresse) – “Stiamo seguendo l’evolversi della situazione, non tocca a noi interferire nella situazione interna russa. Continuiamo a sostenere l’Ucraina. Certamente l’assenza di Wagner non rafforza l’Armata russa. Vedremo che cosa succederà. Ne discuteremo anche oggi con i ministri degli Esteri e il ministro Kuleba che si collegherà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri a Lussemburgo. “Rimane fermo il nostro sostegno all’Ucraina. Noi difendiamo l’Ucraina, non siamo in guerra con la Russia”, ha aggiunto.

