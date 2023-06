Bruxelles, 26 giu. (LaPresse) – “È importante capire che questo sta incrinando il potere militare russo e influenzando il suo sistema politico. E non è una buona cosa vedere che una potenza nucleare come la Russia possa entrare in una fase di instabilità. È qualcosa a cui dovremmo pensare”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri a Lussemburgo, commentando la rivolta del gruppo Wagner di sabato.

