Roma, 26 giu. (LaPresse) – “È stato un incontro totalmente inutile, ci hanno ridetto le stesse cose di gennaio e alla domanda quante risorse avete per fare una trattativa vera non ci hanno risposto, dicendo che bisogna vedere quale sarà la legge di bilancio”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, uscendo dalla riunione sulle pensioni a via Flavia. “Io considero negativo l’incontro. Il governo non ha la volontà di aprire una trattativa e il ministro non ha risposto in nulla sulle risorse e su cosa fare”, ha proseguito Landini, sottolineando che la ministra Calderone “non aveva alcun mandato di fare alcuna trattativa. Così non si va da nessuna parte, di fatto significa non voler fare alcuna modifica alla legge Fornero”.

