Roma, 26 giu. (LaPresse) – Viaggiava a oltre 120 chilometri orari il suv guidato da Matteo Di Pietro, che il 14 giugno scorso, a Casal Palocco, ha travolto l’auto sulla quale era Manuel Proietti, il bambino di 5 anni morto nell’incidente. E’ quanto emerge dall’ordinanza con cui la gip Angela Gerardi dispone per il ventenne gli arresti domiciliari. Di Pietro è indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni. Il 14 giugno scorso, a bordo del suv Lamborghini guidato dallo youtuber, c’erano altri quattro giovani. L’auto che percorreva via di Macchia Saponara, si è scontrata con la Smart in cui Manuel, 5 anni, viaggiava con la madre e la sorellina.

