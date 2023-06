Milano, 26 giu. (LaPresse) – “Milano sarà la sede della terza sezione del Tribunale europeo dei brevetti(TUB)”. Lo annuncia il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet. “Il comitato amministrativo del TUB, infatti, ha appena approvato ufficialmente la decisione”, aggiunge Tajani. “Una buona notizia per l’Italia e un riconoscimento per Milano”, si legge nel tweet.

