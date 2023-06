Milano, 26 giu. (LaPresse) – “Felice per Milano sede della terza sezione del Tribunale Europeo dei Brevetti. È il risultato di un grande lavoro congiunto, che ci ha sempre visto in prima linea”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, su Twitter, che aggiunge: “Al lavoro per dimostrare la validità della scelta e per ampliare con il Governo le deleghe che ci sono state assegnate”.

