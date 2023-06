Roma, 25 giu. (LaPresse) – Dopo il vertice di ieri con i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto, e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e le richieste dell’opposizione di riferire in Aula, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, farà un passaggio sulla situazione in Russia nelle comunicazioni alle Camere di mercoledì, in vista del Consiglio europeo.

