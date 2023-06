Milano, 25 giu. (LaPresse) – “I capigruppo del M5S Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli hanno chiesto” mediante una lettera “ai presidenti di Camera e Senato (Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, ndr) la convocazione immediata di una Conferenza dei capigruppo per disporre una informativa urgente del ministro Santanché in merito ai gravi fatti emersi dall’inchiesta giornalistica di Report”. Lo si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.

