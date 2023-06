Roma, 24 giu. (LaPresse) – “Per molto tempo la Russia ha usato la propaganda per mascherare la sua debolezza e la stupidità del suo governo. Ora c’è talmente tanto caos che nessuna bugia può nasconderlo”. Lo scrive su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando la ribellione del capo del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin. “La debolezza della Russia è evidente – aggiunge – Una debolezza su vasta scala. E più a lungo la Russia mantiene le sue truppe e mercenari sulla nostra terra, più caos, dolore e problemi avrà per sé in seguito. È anche ovvio. L’Ucraina è in grado di proteggere l’Europa dalla diffusione del male e del caos russo”.

