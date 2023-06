Milano, 24 giu. (LaPresse) – A Mosca lunedì è stato dichiarato giornata non lavorativa. Lo ha annunciato il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Al fine di minimizzare i rischi, io, nell’ambito del quartier generale operativo, ho deciso di dichiarare lunedì una giornata non lavorativa, ad eccezione degli enti governativi e delle imprese a ciclo continuo, del complesso militare-industriale, dei servizi municipali”, recita l’annuncio. Il sindaco ha esortato i cittadini di Mosca ad astenersi il più possibile dagli spostamenti nella capitale e a segnalare tempestivamente al numero 112 eventuali situazioni d’emergenza e incidenti.

