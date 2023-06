Milano, 24 giu. (LaPresse) – Il governatore della regione russa di Kaluga, che confina con quella di Mosca, ha annunciato restrizioni di viaggi, introducendo limitazioni di movimento nelle zone che confinano con le regioni vicine di Tula, Bryansk, Oryol e Smolensk. “Vi chiedo di astenervi dal viaggiare con veicoli privati su queste strade a meno che non sia assolutamente necessario”, ha dichiarato Vladislav Shapsha su Telegram. La Bbc sottolinea che non ci sono segnali che lascino pensare che i mercenari del gruppo Wagner siano a Kaluga, ma evidenzia che le truppe Wagner sembrano muoversi verso nord, più o meno in direzione della capitale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata