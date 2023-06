Torino, 24 giu. (LaPresse) – “Siamo stati colpiti alle spalle”, è un “tradimento della causa per cui stiamo combattendo”, “qualsiasi rivolta interna è un colpo grave per il nostro popolo e la nostra Russia, le nostre azioni per difenderci da questa minaccia saranno molto dure”. Così il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione dopo l’avanzata lanciata dal leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata