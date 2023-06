Torino, 24 giu. (LaPresse) – Il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, si è espresso direttamente contro Putin per la prima volta. Commentando il discorso televisivo alla nazione di Putin, Prigozhin in una nota audio ha detto che il presidente “si sbagliava profondamente” quando lo ha definito un traditore. Lo riporta il Guardian. “Nessuno si costituirà su richiesta del presidente”, “non vogliamo che il Paese continui a vivere nella corruzione e nella menzogna”, ha detto Prigozhin, “siamo patrioti, e quelli che sono contro di noi sono quelli che si sono riuniti attorno ai bastardi”. Il messaggio audio segna la prima volta in cui Prigozhin si è espresso direttamente contro il presidente russo.

