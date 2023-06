Bruxelles, 24 giu. (LaPresse) – “Stiamo monitorando da vicino la situazione in Russia nel corso degli eventi. Siamo in contatto con i leader europei e i partner del G7. Questa è chiaramente una questione interna russa. Il nostro sostegno all’Ucraina e al presidente Zelensky è incrollabile”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, commentando la rivolta del capo dei mercenari del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin.

