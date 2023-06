Roma, 24 giu. (LaPresse) – Quanto sta avvenendo in Russia “sono accadimenti delle ultime ore, non è facile per noi leggere esattamente cosa stia accadendo. Ne approfitto per annunciare che appena tornerò da questo appuntamento ho convocato i ministri competenti e l’intelligence italiana per cercare di avere elementi maggiori e giudicare la vicenda. Non sono in grado di fare pronostici su come le cose potrebbero andare”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando al termine del bilaterale col cancelliere federale austriaco Karl Nehammer a margine dell’Europa Forum Wachau, in corso all’Abbazia di Göttweig, in Austria. “Quello che mi interessa – aggiunge – è la vicenda ucraina e io credo che non dobbiamo farci distogliere dall’attenzione del sostegno all’Ucraina che è materia sulla quale l’Europa ha dimostrato una compattezza, una lucidità e una capacità strategica che non sempre si era vista in passato. Su questa strada dobbiamo continuare”. “In ogni caso quello he sta accadendo ci dimostra quanto certa propaganda fatta in passato dalla Russia, di forza e compattezza all’interno del regime, non corrispondesse poi così alla realtà”, conclude.

