Milano, 24 giu. (LaPresse) – Sono oltre 300mila le persone in piazza per il Milano Pride 2023. Lo rendono noto gli organizzatori, mentre il corteo è arrivato all’Arco della Pace e sul palco si alternano le testimonianze e gli interventi. La manifestazione si è svolta in un clima festoso: ad aprire il corteo il carro delle Famiglie Arcobaleno. Tra i partecipanti anche la segretaria del Pd Elly Schlein.

