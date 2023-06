Roma, 24 giu. (LaPresse) – “E’ stato merito anche e soprattutto della collaborazione tra Italia e Austria se si è cambiato il paradigma dell’Europa nel rapporto con il tema dei flussi migratori illegali. Oggi insieme capiamo che non si pò risolvere seriamente la questione dei movimenti secondari senza affrontare a monte quelli primari”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando al termine del bilaterale col cancelliere federale austriaco Karl Nehammer a margine dell’Europa Forum Wachau, in corso all’Abbazia di Göttweig, in Austria. “Se è un ottimo lavoro è stato fatto nel cambio di paradigma, adesso un passo fondamentale ulteriore deve essere fatto concretamente sulle soluzioni che servono ad affrontare seriamente questa materia. Sarà oggetto del prossimo Consiglio europeo, ne abbiamo parlato col cancelliere, sappiamo di poter contare l’uno sull’altra nella necessità che l’Europa dia segnali seri e concreti”.

