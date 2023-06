Roma, 24 giu. (LaPresse) – “Quando parliamo di flussi migratori dobbiamo ricordarci che il primo diritto che siamo chiamati a garantire non è quello a migrare, ma quello a non dovere emigrare. In tema di migrazione occorre avere il coraggio di un approccio completamente nuovo”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’Europa Forum Wachau, in corso all’Abbazia di Göttweig, in Bassa Austria. “Abbiamo vissuto un lungo tempo nel quale chi chiedeva di governare i flussi migratori illegali veniva considerato disumano o razzista, e chi invece favoriva il fenomeno veniva considerato umano e solidale. Siamo sicuri che sia così? – chiede la premier -. E’ davvero umano lasciare campo libero a trafficanti senza scrupoli, che si fanno pagare anche 9mila euro per un viaggio della speranza che produce spesso decine di migliaia di morti nel Mediterraneo? È umano consentire a questi scafisti di decidere chi debba arrivare o no in Europa, sulla base dei soldi che si hanno? È umano non governare quei flussi e poi magari discutere e litigare tra di noi su chi debba prendere in carico queste persone? È umano lasciare queste persone nelle periferie delle nostre grandi città metropolitane a spacciare droga o nelle mani della criminalità organizzata? Io non credo che questo sia umano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata