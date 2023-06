Roma, 24 giu. (LaPresse) – “Io sono 20 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia, se sarà formalizzata la richiesta che devo andare a riferire in Parlamento sarò fiera e orgogliosa di farlo”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, arrivando a Ischia per un evento del gruppo dei Conservatori Europei. “Rinvio a giudizio? Ad oggi non ho mai ricevuto un avviso di garanzia, quindi non capisco come si possa parlare di rinvio a giudizio”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata