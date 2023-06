Roma, 24 giu. (LaPresse) – “Non c’è niente da formalizzare per avere in Aula la ministra Santanché. Le opposizioni glielo chiedono da giorni e ora anche il Governo di cui fa parte. Venga in Aula a spiegare i comportamenti inaccettabili verso i lavoratori delle sue aziende e a rispondere alle domande del Partito Democratico”. Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputata.

