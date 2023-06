Roma, 24 giu. (LaPresse) – “Leggo ogni giorno ricostruzioni su quando andrà a casa il governo…temo che bisognerà aspettare ancora un po'”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lasciando l’Europa Forum Wachau in Austria per far rientro in Italia. “In alcuni casi si sono fatte ricostruzioni un po’ surreali all’indomani della scomparsa di Silvio Berlusconi su governi tecnici – prosegue la premier -. Diciamo che dalle mie parti i desiderata non diventano necessariamente dei fatti. Mi pare che il governo stia lavorando molto bene, che possiamo essere fieri dei risultati che l’Italia sta raggiungendo. La forza di questo governo sta diventando anche forza per la nazione, noi lo vediamo in tutti gli indicatori economici per cui siamo molto determinati a portare avanti quel lavoro, e sono gli italiani che devono giudicare”.

