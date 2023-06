Rapallo (Genova), 23 giu. (LaPresse) – Sull’attuazione del Pnrr bisogna “fare uno scatto di Formula 1” e non “una gara fra tricicli”. Lo ha detto il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, dal palco del 52esimo convegno nazionale di Rapallo. I giovani industriali si aspettano “che la struttura di Palazzo Chigi, che ora lo governa, sappia esercitare la giusta pressione sui soggetti attuatori. Che questi, tutti, prestino massima collaborazione a chi ha il compito di coordinarne gli sforzi. Riscrivere il Piano senza superare i meccanismi inceppati che lo bloccano – sottolinea Di Stefano – sarebbe un esercizio inutile. Perché non discutiamo sul fatto che rimodularlo sia necessario, ma è arrivato il tempo di chiudere la diagnosi e passare alla terapia. Ci auguriamo che il Governo si stia muovendo in questa direzione”, conclude.

