Washington (Usa), 23 giu. (LaPresse) – La cooperazione tra Italia e Stati Uniti è “antica” e i due Paesi sono legati da un “rapporto di amicizia e cooperazione speciale”. Lo ha detto il ministro della Digfesa Guido Crosetto, incontrando al pentagono il segretario alla Difesa Lloyd Austin. Crosetto ha ringraziato il suo omologo statunitense per la presenza in Italia dei militari Usa, che “fanno parte della nostra nazione come i nostri militari”. Così come, ha proseguito il capo della Difesa, “fanno parte della nostra storia i tanti cimiteri di soldati americani in Italia”, che ricordano il ruolo degli Stati Uniti “nella nostra lotta per diventare una democrazia e una Repubblica”.

