Palermo, 23 giu. (La Presse) – Il sindaco di Favignana e delle altre isole dell’arcipelago delle Egadi in Sicilia ha vietato la circolazione a torso nudo o in costume da bagno fuori dalle spiagge e nei centri storici delle tre isole. Francesco Forgione ha firmato il provvedimento per garantire il decoro durante la stagione estiva. Chi verrà sorpreso non in abiti civili per le vie delle tre isole (oltre a Favignana l’ordinanza è in vigore a Levanzo e Marettimo) verrà sanzionato da un minimo di 25 ad un massimo di 150 euro. L’ordinanza è in vigore fino al 30 settembre.

