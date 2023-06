Milano, 23 giu. (LaPresse) – Il tribunale di Milano ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita del genitore intenzionale di un minore nato all’estero da due uomini italiani, coppia omogenitoriale attraverso la gestazione per altri o maternità surrrogata. Lo hanno stabilito i giudici della ottava sezione civile del tribunale milanese accogliendo una delle impugnazioni proposte dalla Procura di Milano sui 4 casi di coppie omogenitoriali con figli registrati a Milano nel 2023 – una di uomini e tre coppie di donne – sulla base della sentenza delle Sezioni Unite Civile della Corte di Cassazione del 30 dicembre 2022 sulla gestazione per altri, la trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita dei figli e la non possibilità per un bambino di avere genitori registrati dello stesso sesso. In tutti e quattro i procedimenti il ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

