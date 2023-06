Milano, 23 giu. (LaPresse) – “Si viene a creare una netta discriminazione tra le coppie di donne che partoriscono all’estero e quelle che invece partoriscono in Italia”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in merito alla decisione del Tribunale meneghino di annullare l’atto di nascita di un bimbo con due padri gay, nato da gpa, gestazione per altri, e di ritenere inammissibili altri tre ricorsi della Procura contro altrettante coppie di donne i cui figli hanno una mamma biologica e l’altra ‘genitore intenzionale’.

