Roma, 22 giu. (LaPresse) – “Voglio andare a Mosca, spero presto, per la prevista seconda tappa” della missione di pace. Così l’inviato del Papa per l’Ucraina, cardinale Matteo Zuppi a margine della preghiera organizzata per la Giornata Mondiale del Rifugiato dalla Comunità di Sant’Egidio a Roma.

