Milano, 22 giu. (LaPresse) – “La riserva di mobilitazione non è illimitata, e sembra che gli alleati occidentali dell’Ucraina abbiano davvero deciso di combattere la Russia fino all’ultimo ucraino”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Lo riporta l’agenzia Interfax. “Dobbiamo procedere dal fatto che il potenziale offensivo del nemico non è stato esaurito”, ha precisato Putin, “un certo numero di riserve strategiche non sono ancora state utilizzate e vi chiedo di tenerlo presente quando organizzate il lavoro di combattimento. Dobbiamo procedere dalle realtà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata