Torino, 22 giu. (LaPresse) – La Bank of England ha deciso di aumentare il tasso di interesse principale di 50 punti base portandolo al 5% e raggiungendo così un nuovo picco di 15 anni. Il Comitato di politica monetaria ha votato a maggioranza di 7–2 per il rialzo di 0,5 punti percentuali. Stando ai dati dell’Office for National Statistics britannico pubblicati ieri, l’indice dei prezzi al consumo è rimasto a maggio al 8,7%, senza variazioni da aprile nonostante le attese fossero per 8,4%.

