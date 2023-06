Milano, 22 giu. (LaPresse) – È deceduta la donna di 60 anni investita stamani a Milano da una betoniera. La donna, secondo quanto confermato da fonti sanitarie a LaPresse, è deceduta in seguito alle ferite riportate. L’incidente è avvenuto stamani, in piazza Francesco Durante. La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale, al Policlinico di Milano, dopo la rianimazione sul posto da parte dei soccorsi di Areu, giunti sul posto. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, la betoniera proveniva da via Predabissi e avrebbe svoltato a destra, in direzione di via Leoncavallo. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

