Roma, 22 giu. (LaPresse) – “Non dobbiamo mai accettare che sia messa in discussione in nessuna occasione l’umanissima e responsabile legge del mare, regola di umanità per cui chiunque stia in pericolo sia salvato e custodito. È in pericolo. Si salva”. Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, nella sua omelia alla veglia di preghiera ‘Morire di speranza’ a Santa Maria in Trastevere a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata