Roma, 22 giu. (LaPresse) – Al via in commissione Esteri alla Camera l’esame del ddl di ratifica del Mes (Meccanismo europeo di stabilità). I deputati del centrodestra non stanno partecipando ai lavori a Montecitorio. Nella giornata di ieri un parere del ministero dell’Economia e delle finanze aveva promosso la ratifica del trattato non vedendo “rischi o effetti diretti” per la sicurezza finanziaria nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata