Roma, 22 giu. (LaPresse) – La commissione Esteri della Camera ha approvato il testo base del Partito democratico di ratifica del Mes (Meccanismo europeo di stabilità). I deputati del centrodestra non hanno partecipato ai lavori. Hanno votato a favore tutte le opposizioni, a eccezione del Movimento 5 Stelle, che si è astenuto. Dopo l’esame dei pareri il ddl andrà in Aula a Montecitorio, dove è atteso per il 30 giugno.

