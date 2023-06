Foggia, 22 giu. (LaPresse) – Una donna di 46enne residente a Foggia e in visita ad alcuni parenti a Vico del Gargano, in provincia di Foggia, è inciampata mentre percorreva una strada in discesa ripida, con il figlio di 2 mesi nel passeggino: il piccolo, scaraventato a terra, ha riportato gravissime lesioni alla testa ed è morto.

